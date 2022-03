La Porsche sequestrata alla mafia diventa una "ambulanza" e adesso salva vite

Da auto della mafia ad "ambulanza" speciale per il trasporto di organi. Salvare vite: questa la nuova missione speciale della Porsche Panamera confiscata alla criminalità organizzata e donata all'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza. La consegna della supercar è avvenuta martedì mattina.

Nella pausa dei lavori del Consiglio regionale, sulla porzione di piazza Duca D’Aosta antistante l’ingresso a Palazzo Pirelli, è avvenuta la consegna ad AREU di una Porsche Panamera, bene sequestrato dal Tribunale di Milano (Sezione misure di prevenzione) e proposto dall’autorità giudiziaria in assegnazione provvisoria al Consiglio regionale per finalità istituzionali. Su proposta della Presidenza del Consiglio regionale e previa verifica della disponibilità del Direttore generale di AREU Alberto Zoli, il bene in questione è stato destinato a titolo di comodato d’uso gratuito ad AREU (l’Agenzia Regionale per l’Emergenza Urgenza) per il trasporto degli organi.



Alla cerimonia erano presenti il governatore Attilio Fontana, il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, i Vice Presidenti Francesca Brianza e Carlo Borghetti, i Consiglieri Segretari Giovanni Malanchini e Dario Violi, la Presidente della Commissione regionale Antimafia Monica Forte, il Direttore generale di AREU Alberto Zoli, il Giudice delegato del procedimento presso il Tribunale di Milano Giuseppe Cernuto e l’Amministratrice giudiziaria Mariella Spada.

"Questo è un momento molto importante perché è essenziale colpire direttamente sull'aspetto economico le mafie, perché dimostra che questi beni vengono utilizzati per finalità positive e perché la lotta alla mafia si attua anche tenendo alta l'attenzione e spiegando ai cittadini quali sono i rischi e i pericoli delle infiltrazioni e comunicando i successi" ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, in occasione della consegna di un veicolo sequestrato alla criminalità organizzata ad Areu, l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza. La Porsche Panamera sarà utilizzata, tra l'altro, per il trasporto organi e per i servizi assicurati da Areu.