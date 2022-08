Portafogli che cadono e "spariscono" nel bar, nei guai due clienti

Due furti di portafogli avvenuti a distanza di pochi giorni, all'interno di un bar in Brianza. E ora due persone, due clienti del locale, sono state denunciate dai militari dell'Arma.

Entrambe le vittime, anche loro clienti del bar, hanno perso il loro portafogli all’interno dell’esercizio pubblico. I portafogli infatti erano stati raccolti da terra da due persone che furtivamente hanno approfittato della circostanza e se ne sono appropriati.

Due furti in pochi giorni

Nel primo caso un 70enne residente in zona aveva raccontato che, dopo aver pagato alla cassa delle schedine del Lotto, dopo qualche minuto, tornato al proprio tavolino, ha avuto la sensazione che il proprio portafogli gli fosse caduto in terra. Controllato per bene attorno a sé però non aveva però trovato nulla. Dopo qualche minuto di esitazione, si era reso conto che qualcuno attorno a lui ne aveva approfittato e l’aveva raccolto senza farsi notare. I carabinieri visionate le immagini dell’impianto di videosorveglianza del locale, hanno notato un individuo di corporatura robusta, con indosso una maglietta verde poi identificato in un 66enne che, mentre la vittima si alzava per andare in bagno, ha raccolto il portafogli caduto accidentalmente sul pavimento e lo ha nascosto nella tasca della propria giacca. Poi si sarebbe allontanato dal bar.

Nel secondo caso, la vittima, un 67enne originario del Lecchese, dopo aver trascorso del tempo seduto a un tavolino, alzatosi per andare via dal bar, aveva anch’egli perso il portafogli, caduto accidentalmente a terra. In quell’istante un uomo, poi identificato in un 63enne monzese, accortosi di quanto appena accaduto, lo ha raccolto da terra e si è recato in bagno per appropriarsi del denaro contenuto all’interno.