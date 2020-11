Positivo al covid e con 10mila euro di cocaina in auto: arrestato 61enne a Seregno

Positivo al coronavirus e con diecimila euro di cocaina in auto si è messo al volante e da Milano ha raggiunto Seregno. La vettura su cui un 61enne originario della Calabria ma da anni residente nel capoluogo lombardo viaggiava è stata fermata nella giornata di sabato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Seregno. E l'uomo è finito in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La Renault grigia è stata intercettata durante un posto di controllo all’altezza del distributore di benzina Q8 di via Milano. I militari, insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo che è risultato sul territorio di Seregno senza giustificato motivo, hanno deciso di perquisire il veicolo ed è spuntata la droga: cento grammi di cocaina che - se rivenduta al dettaglio - avrebbe potuto fruttare fino a 10mila euro. Insieme alla polvere bianca il 61enne è stato trovato in possesso di 700 euro in contanti, ritenuti provento di illecite attività.

Le verifiche effettuate in banca dati hanno anche permesso di accertare che l'uomo era positivo al SARS-Cov2 ed è scattata anche la denuncia per la violazione dell’obbligo di permanenza domiciliare fiduciaria. Per l'uomo si sono aperte le porte del carcere di Monza.