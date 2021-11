Positivo al covid esce in auto con la famiglia: sorpreso da un controllo in strada e denunciato

Un controllo stradale ordinario, un'attività di routine. E a imbattersi nel posto di blocco dei carabinieri della compagnia di Monza su via Rimembranze a Triuggio giovedì scorso è stata un'auto su cui viaggiava un'intera famiglia. Documenti in regola, vettura anche: i guai sono arrivati quando da un controllo incrociato dei dati è emerso che il capofamiglia - classe 1962 - non sarebbe dovuto essere al volante del mezzo ma a casa in isolamento perchè positivo al covid.

Insieme a lui viaggiavano la moglie e il figlio. Al momento della contestazione della violazione non ha dato alcuna spiegazione ai militari. Per l'uomo è scattata una denuncia.