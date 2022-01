Positivo al covid va a a fare colazione al bar (senza mascherina): denunciato

Positivo al covid, era fuori casa, al bar. Un uomo è stato denunciato dagli agenti del commissariato di Sesto San Giovanni dopo essere stato sorpreso all'interno di un bar nella cittadina milanese alle porte di Monza. Il controllo è avvenuto nei giorni scorsi nell'ambito delle attività di verifiche predisposte dal commissariato per il rispetto delle misure di contenimento del contagio.

I controlli per il possesso del greenpass hanno visto impegnato il personale con diversi equipaggi della Squdra Volante presso esercizi commerciali, mezzi pubblici e fermate della metropolitana. E all'interno di un bar sono emerse diverse irregolarità: un uomo è stato sanzionato perchè senza mascherina mentre un altro cliente - anche lui senza dispositivi di protezione indossati - è risultato essere positivo al covid e in quarantena e per questo è stato denunciato per la violazione del provvedimento sanitario. Nel locale sono state comminate altre quattro multe a persone che stavano consumando al banco privi di green pass e la sanzione è scattata anche per il titolare (tenuto alla verifica della certificazione verde).

Le multe sono scattate anche all'interno di un locale del centro storico dove sono stati sorpresi due clienti privi del previsto green pass. Anche in questo caso è stato sanzionato anche il titolare per inosservanza alla verifica.