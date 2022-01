Positivo al covid trovato a 20 chilometri da casa sua: "Sono andato a fare la spesa"

ra in un altro comune, a quasi venti chilometri da casa sua. Nonostante da casa sua non potesse neanche uscire. Un uomo di 45 anni, residente a Bollate, è stato denunciato dalla polizia a Sesto San Giovanni dopo essere stato trovato in giro per la città milanese a bordo della sua auto ignorando l'obbligo di isolamento domiciliare.

Per lui i guai sono iniziati quando una volante ha fermato la sua macchina in via Rimembranze per un normale controllo. Identificando il guidatore, gli agenti hanno scoperto che il 15 gennaio era risultato positivo al covid e che per lui, da quel giorno, era scattato l'obbligo di restare in casa.

Messo alle strette, il 45enne ha cercato di difendersi dicendo di essere andato a fare la spesa, anche se in realtà in macchina non aveva nulla. L'uomo è stato quindi costretto a fare immediatamente rientro presso la propria abitazione ed è stato indagato a piede libero.

La stessa sorte toccata nei giorni scorsi a un 53enne di Sesto trovato in un bar, senza mascherina, a fare colazione nonostante fosse positivo al covid.