Il grande chef monzese in cucina e il sindaco cameriere per il pranzo di Natale con i senzatetto

Un momento di festa e vicinanza per celebrare il Natale con i senzatetto della città. Si svolgerà sabato 17 dicembre alle ore 12.30, presso l’Istituto Pavoniano Artigianelli di via Magenta 4, il pranzo di Natale dedicato alle persone senzatetto della città e a coloro che vivono in situazioni di grave marginalità.

L’iniziativa - coordinata dall’amministrazione comunale attraverso il sistema di contrasto alla Povertà Monza.CON – si avvale della collaborazione dell’Istituto Pavoniano Artigianelli e la Rete Pane&Rose, oltre alla collaborazione dell’Istituto Alberghiero Olivetti, del Ristorante il Moro e del Veliero di Monza che curerà l’intrattenimento musicale.

Il pranzo - che sarà servito ai tavoli dagli assessori della Giunta Comunale insieme al Sindaco Paolo Pilotto – è un momento di ascolto delle varie storie di vita e - se possibile - un tentativo di inclusione da parte degli operatori: “Il Natale è non restare soli – ribadisce l’assessore al Welfare e Salute Egidio Riva – per questo consideriamo la condivisione del pranzo un momento prezioso anche per le numerose realtà del volontariato e del terzo settore che affiancano il Comune nella sua attività quotidiana di aiuto per i più fragili”.

Il menù proposto dallo chef Vincenzo Butticè prevede antipasti, lasagne all’emiliana, arrosto con patate e panettone con crema al mascarpone.

La rete Monza.CON.

È il sistema di contrasto alla povertà, coordinato dal comune, a cui aderiscono 20 Associazioni e/o Cooperativa del territorio: l’Associazione Avvocato di Strada di Monza; l’Associazione Comunità nuova di Milano; Caritas Decanale di Monza; Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi giorni – Muggiò; Chiesa Evangelica Un Nuovo Giorno di Monza; City Angels di Monza; Frati Francescani Santuario Madonna delle Grazie di Monza; Croce Rossa Italiana, Gruppo Volontari per l’Inclusione Sociale V.I.S. SPAZIO37 di Monza; Ordine Francescano Secolare di Monza; Rete Pane&Rose di Monza; San Vincenzo de Paoli di Monza; AGESCI Monza; Consorzio Comunità Brianza di Monza; Coop. Lotta contro l’emarginazione di Sesto San Giovanni, GoodGuys International di Monza, Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta di MonzaBrianza, Fondazione CUMSE di Cinisello Balsamo, Associazione Armadio dei Poveri, Associazione FoodForAll di Monza, Associazione La Finestra del Sole di Monza. La rete offre i seguenti servizi: centri di ascolto; accoglienza notturna; mense; Punto Doccia; guardaroba; unità Infermieristica mobile; punto casa; centri diurni (Spazio Anna e Drop-in); assistenza legale; unità mobili serali.