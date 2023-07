Dopo il concerto di Bruce Spingsteen: 6 giorni per sistemare il prato

I preparativi e poi gli interventi di ripristino, per "curare" il manto erboso e il verde del prato della Gerascia (e non solo) che hanno accolto i 70mila spettatori del concerto di Bruce Springsteen nella serata di martedì 25 luglio. Ci vorrà quasi una settimana per ultimare le operazioni nell'area dello show all'interno del parco.

"Abbiamo prestato attenzione non solo all'organizzazione ma anche al dopo concerto" ha detto il sindaco Paolo Pilotto, facendo il punto sull'evento e sulle questioni organizzative in capo all'amministrazione. Mercoledì mattina il sindaco ha effettuato un sopralluogo nell'area dove le strutture erano già state quasi del tutto smontate e il pratone ripulito. "Le operazioni di rirpristino del manto erboso - e non solo per l'area del pratone della Gerascia ma anche per le zone adibite ad area tornelli per il filtraggio degli ingressi - dureranno sei giorni e termineranno lunedì mattina" ha specificato il primo cittadino, facendo riferimento ad accordi presi con l'organizzazione. Attenzione particolare è stata data anche alla raccolta dei rifiuti: erano 80 gli operatori in azione nella giornata del concerto con operazioni di raccolta che sono proseguite anche a evento ultimato.

I problemi per il deflusso

"Ammetto che la questione del deflusso è un tema che forse andava studiato meglio" ha esordito il sindaco, in riferimento alle polemiche sollevate da diversi spettatori in relazione alle lunghe code e l'effetto "imbuto" che si sarebbe venuto a creare durante il deflusso. "Non è stato un aspetto curato dall'amministrazione ma dall'organizzazine che per l'uscita ha individuato due direzioni: Vedano e viale Mirabello. Sulla prima traiettoria si sono concentrate 20mila persone mentre il resto - circa 50mila spetttaori- hanno scelto l'altra via di uscita con conseguenti difficoltà".

La scelta di fare il concerto (nonostante i danni del nubifragio)

"Ho dovuto bilanciare due bisogni e fare una scelta. Da un lato la risposta immediata per la popolazione della città per i danni del maltempo e dall'altro il tenere fede a un impegno preso un anno fa da un'altra amministrazione per il concerto. E la domanda che mi sono posto è stata anche che cosa accadrebbe se il concerto dovesse essere annullato all'ultimo e decine di migliaia di persone provenienti anche dall'estero e da fuori regione arrivassero in città" ha spiegato il sindaco motivando la decisione di confermare l'evento.

"Mantenere attenzione per tutti e due i bisogni è stato un atto di responsabilità. Ho bilanciato la risposta a questi bisogni senza giudicarli. Ho potuto lavorare su un et et e non su un aut aut" ha concluso Pilotto.