Il grande prato nel Parco trasformato in parcheggio: la denuncia

"Non volevo credere ai miei occhi quando ho visto un prato trasformato in parcheggio. Va bene che è la settimana del Gran Premio, che ci sono le gare, gli eventi, gli stand ma non è ammissibile trasformare il prato dove prima atterravano gli elicotteri in un parcheggio. In questo modo siamo tornati indietro di 30 anni". La denuncia, con tanto di foto, arriva da Isidoro Nicastro, grande conoscitore del Parco, che in questi giorni sta facendo ulteriori sopralluoghi per capire com'è la situazione.

Nicastro ha condiviso le foto sui social - sulla pagina Facebook "Parco di Monza per sempre" - scatenando subito l'indignazione degli utenti amareggiati per quello che da molti è stato definito lo "scempio" del polmone verde brianzolo. E a chi sui social precisava che anche la pista di atterraggio degli elicotteri è comunque dannosa per l'ambiente è stato risposto che la presenza di auto sul pratone è ancora peggiore. Commenti anche di delusione nei confronti dell'amministrazione comunale che sarebbe stata poco attenta alla tutela del Parco.

A salire sulle barricate è Barbara Zizza, referente locale del Movimento Animalista e della Lega italiana difesa animali e ambiente. "Avremo come eredità un prato totalmente danneggiato, per non parlare del sottoboco con le tane dei selvatici. Ma quando si fanno queste scelte si è consapevoli che nel Parco vivono gli animali? Uno scempio silenzioso e poi si corre a multare chi magari in un luogo isolato lascia, sbagliando, il cane senza guinzaglio. Però si permette che un prato venga trasformato in un parcheggio". Zizza annuncia che, come sempre, monitorerà la situazione. "Proprio come ho fatto l'anno scorso quando, con i volontari, una settimana dopo il Gran Premio c'erano ancora i prati pieni di bottigliette di plastica. Che noi cittadini attenti all'ambiente abbiamo raccolto. Il problema non è solo di questa amministrazione, ma anche delle giunte precedenti che hanno permesso questo scempio".

La redazione di MonzaToday ha contattato il Consorzio per avere chiarimenti in merito a questa segnalazione.