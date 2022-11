Atterra e si schianta contro una siepe: mobilitazione di soccorsi per un ultraleggero

Un atterraggio "movimentato", con un ultraleggero finito contro una siepe, e un uomo soccorso. Nella mattinata di domenica 20 novembre a Biassono c'è stata una maxi-mobilitazione di soccorsi per un velivolo che inizialmente si pensava fosse precipitato all'altezza di via Locatelli. L'ultraleggero sarebbe stato notato scendere verso il suolo e poi sparire dietro una siepe. E poco prima delle 11 a segnalare l'episodio e chiedere l'intervento dei soccorsi è stato un cittadino residente in zona che ha riferito della caduta di un veivolo monoposto ultraleggero. La centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza in codice giallo e l'elicottero decollato da Como.

A Biassono sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Monza. Secondo quanto al momento ricostruito, l'ultraleggero avrebbe effettuato un atterraggio lungo una pista privata situata nel tratto ma la manovra ha avuto qualche difficoltà e il mezzo è finito contro una siepe. L'uomo a bordo, 80 anni, ha riportato lievi escoriazioni ma è in buone condizioni e ha rifiutato le cure dei sanitari e il trasporto in ospedale.

"Da una prima ricostruzione, l'evento sarebbe avvenuto in fase di atterraggio, in quanto il pilota, a causa di un errore in fase di manovra" confermano dal comando provinciale dei carabinieri di Monza e Brianza.