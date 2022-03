Precipitato un aereo militare alle porte della Brianza

Incidente aereo sul Monte Legnone nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 16 marzo, riferiscono i colleghi di LeccoToday. L'aereo era un jet militare Aermacchi M-346 dell'azienda Leonardo ed era partito dalla base di Venegono, nel Varesotto. Pare, ma le ricostruzioni sono ancora frammentarie, che il velivolo abbia preso fuoco per poi schiantarsi, tanto che in molti hanno visto una "palla di fuoco" nel cielo prima dell'impatto. Dal monte Legnone è stata a lungo ben visibile un'altissima colonna di fumo nero.

L'aereo, secondo i primi dettagli, era impegnato in un volo di addestramento prima della consegna all'Aeronautica italiana. I due piloti sarebbero entrambi collaudatori. Si cercano i due membri dell'equipaggio che avrebbero fatto in tempo a eiettarsi fuori dall'abitacolo prima dell'impatto. Le ricerche sono ancora in corso. Uno dei due piloti è stato recuperato su uno sperone di roccia.

Notizia in aggiornamento