Precipitato un aereo militare alle porte della Brianza: morto uno dei due piloti

Incidente aereo sul Monte Legnone nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 16 marzo. La notizia viene riportata dai colleghi di LeccoToday. Secondo quanto ricostruito un jet militare Aermacchi M-346 partito dalla base di Venegono, in provincia di Varese, si è schiantato nella zona della Valle Cà de Legn. Sono immediatamente partite le ricerche dei due piloti collaudatori a bordo del veivolo. Le ricerche hanno permesso di recuperare vivo uno dei due piloti, trovato su uno sperone di roccia in gravi condizioni. Purtropppo il compagno di volo non ce l'ha fatta.

Soccorsi in azione

Al momento le informazioni sono ancora in fase di aggiornamento. L'allarme è scattato intorno alle 11.30, dalla centrale operativa di Areu è stata inviata l'ambulanza della Croce rossa di Premana con la mobilitazione di due elicotteri da Como e Milano. I Vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco sono al lavoro con un'unità comando avanzato, tre mezzi fuoristrada carro Saf (Speleo alpino fluviale) e un'autobotte, allertato anche il comando provinciale di Sondrio e naturalmente le forze dell'ordine. In campo anche i tecnici del Soccorso alpino e speleologico. Si tratterebbe di un velicolo militare utilizzato in operazioni di addestramento.

Alle 15 (orario dell'ultimo aggiornamento), i soccorritori erano impegnati nel recupero di uno dei due piloti che era riuscito a paracadutarsi prima dello schianto, atterrando poi su uno sperone di roccia in una zona impervia. Le sue condizioni sarebbero gravi.

L'altra persona a bordo sarebbe rimasta dentro al velicolo, e per lui non c'è purtroppo stato scampo. Si ipotizza che alla base della tragedia ci sia stato un guasto meccanico. Alcuni testimoni avrebbero infatti visto una palla di fuoco precipitare sulla montagna.

Notizia in aggiornamento