Precipita da un balcone di casa, morto 58enne brianzolo

Una grave tragedia domestica ha scosso la domenica in Brianza. Un uomo di 58 anni, originario di Besana in Brianza, è infatti morto dopo essere rimasto coinvolto ieri, 21 luglio, in un incidente a Maresso di Missaglia, dove è precipitato da un balcone mentre eseguiva alcuni lavori nella casa di sua proprietà.

Come raccontano i colleghi di LeccoToday sul posto sono intervenuti l'ambulanza della Croce Bianca di Merate, l'autoinfermieristica e l'elicottero partito da Milano. In un primo momento è stato allertato anche l'elisoccorso da Como, poi fermatosi a Merate.

Non sono ancora note le cause che hanno portato l'uomo a perdere l'equilibrio. Ma la caduta, avvenuta da diversi metri d'altezza, ha provocato lesioni e traumi molto gravi allo sfortunato 58enne brianzolo. Soccorso in codice rosso e poi purtroppo deceduto al suo arrivo in ospedale.

Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Merate che ora stanno lavorando per far luce sulla vicenda.