Precipitati col paracadute durante le celebrazioni di El Alamein: gravi 2 parà

Questa mattina 30 ottobre drammatico incidente a Abbiategrasso. Si stava celebrando la battaglia di El Alamein e intorno alle dieci due uomini col paracadute sono precipitati nei dintorni di via Legnano. Come riportano i colleghi di MilanoToday, al momento non si conoscono le cause dell'incidente, né la dinamica, anche se si può supporre che non si sia trattato di una caduta da alta quota. I due sono precipitati in una zona residenziale, in mezzo alle case di Abbiategrasso. Immediato l'allarme al 118: i sanitari sono arrivati sul posto con un elicottero da Milano ed un'ambulanza.

Entrambi sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale Niguarda, uno dei due con l'elisoccorso. Sarebbero in gravissime condizioni. Sul posto anche i vigili del fuoco (ma non è stato necessario un loro intervento) e la polizia locale.