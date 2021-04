Medaglia della Luna a Borgonovo e Parravicini, campioni sugli sci a quasi 150 km all'ora

Monza premia le sue schegge sugli sci. Il sindaco Dario Allevi e l'assessore allo Sport Andrea Arbizzoni hanno premiato con la medaglia della Luna, simbolo della città di Monza, Roberto Borgonovo e Sebastiano Parravicini, atleti della Gem (Giovani Escursionisti Monzesi) che a marzo hanno sfiorato a Idre Fjäl, in Svezia, la velocità di 150 km/h durante la gara di chilometro lanciato.

Dopo l’annullamento della prima gara a causa di una bufera di neve, durante la seconda gara il monzese Roberto Borgonovo ha conquistato il primo posto con 149,39 km/h, seguito da Sebastiano Parravicini - veneto di origine, ma monzese d’adozione - con 146,78 km/h. Terzo Michal Buzek della Repubblica Ceca a 146,70 km/h. Nella terza gara i due portacolori della Gem hanno migliorato, seppur di poco, la loro prestazione: Roberto Borgonovo ha raggiunto i 149,80 km/h, mentre Sebastiano Parravicini è arrivato a 146,86 km/h. Nonostante ciò, però, i due italiani sono stati battuti dal rappresentante della Repubblica Ceca Jan Dulaj con 154,94 km/h.

"Roberto e Sebastiano hanno portato la nostra città ai vertici del chilometro lanciato, una disciplina “estrema” dove contano le gambe, ma anche la testa e il cuore - commentano Allevi e Arbizzoni -. I due campioni hanno ottenuto questi straordinari risultati grazie alla loro passione, al lavoro, alla determinazione e, naturalmente, grazie al loro talento. I loro risultati sono un esempio per tutti noi, soprattutto per i più giovani: lo sport è una grande occasione di crescita che trasmette valori positivi come il rispetto delle regole e degli avversari. Valori fondamentali anche nella vita di ogni giorno".

La Gem è nata nel 1924. In quasi un secolo di storia ha svolto e svolge tuttora attività legate all’escursionismo classico e all’agonismo nel settore dello sci alpino, dallo slalom speciale alla discesa libera fino al chilometro lanciato, al carving e a nuove discipline come lo snowx (una tecnica motociclistica sulla neve). La società è affiliata alla Federazione Italiana Sport Invernali («FISI») dove Roberto Borgonovo è anche segretario del comitato provinciale federale. Il Consiglio direttivo della «Gem» è presieduto da Fernando Rivolta, coadiuvato dai due vicepresidenti Tommaso Borgonovo e Mario Calloni.