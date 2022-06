Ecco la migliore azienda della Brianza (e tutte le altre premiate)

È andato a Limonta, azienda nata nel 1893 per produrre tessuti per l’arredamento e poi evoluta secondo strade inedite nei settori dell’abbigliamento, degli accessori, della calzatura, della carta da parati, del tessile per la casa e dell’automotive, il Btob awards, il premio dedicato alle eccellenze imprenditoriali di Como, Lecco e Monza, giunto alla sua decima edizione. Alla cerimonia di gala, che si è tenuta in Villa Reale a Monza, hanno poi partecipato numerosi capitani d’azienda, top manager e rappresentanti delle istituzioni, tra i quali l’assessore di regione Lombardia Fabrizio Sala, il presidente della Provincia di Monza Luca Santambrogioe il neoeletto sindaco di Monza, Paolo Pilotto, alla sua prima apparizione pubblica.Forte anche il ruolo di patrocinatore dell’iniziativa da parte di Assolombarda, in particolare con Gianni Caimi, presidente della Sede di Monza e Brianza di Assolombarda. A ritirare il premio è stato Antonio Brusadelli, direttore generale: «Voglio dedicare questo riconoscimento ai nostri collaboratori, che ogni giorno dedicano passione ed energia al loro lavoro e alla creazione di un’azienda con forti radici sul territorio ma sempre proiettata nel futuro».

Tutti i premiati della serata in Villa Reale

Come Grande impresa il premio è andato a Limonta. Per la piccola e media impresa a Gilardoni. Nella categoria delle imprese storiche, Fontana Gruppo e nelle start up a Social Self Driving. Il premio per l'innovazione invece è andato a Directa Plus e per il "passaggio generazionale" a Fontana Group. Tra le aziende migliori pre rsi e welfare vince Cima e per il segmento green, ha trionfato Polti. Nelle big ideas il riconoscimento è andato a Roadjob. Il premio speciale alla carriera “il Cittadino” assegnato a Bruno Murari e premio speciale a Bolton. «Le storie che abbiamo ascoltato in questa serata ci riportano il meglio della Brianza e il meglio dell’Italia: quella che investe, produce e non smette di credere nel futuro» ha sottolineato Stefano Castoldi, Partner Kpmg, Coordinatore Audit per la Lombardia.

Dieci anni di eccellenze brianzole

Bt Il premio e? nato nel 2010 per celebrare le imprese eccellenti per volontà di Hubnet Communication e della rivista Best to Brianza, edita da Esse Editore. Si tratta dell’evento business più atteso della Brianza dove le migliori aziende dell’anno si trovano per decretare i vincitori delle categorie e la migliore in assoluto. Sin dalla prima edizione del 2010 il premio rappresenta per le aziende del territorio di Monza, della Brianza e più in generale della Lombardia uno degli appuntamenti di business più importanti. Nel corso di dieci edizioni la manifestazione e la rivista hanno raccontato le eccellenze dell’imprenditoria made in Monza e Brianza ad un vasto pubblico composto da aziende, professionisti e istituzioni di alto profilo.