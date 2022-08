Prendono in giro i ragazzi autistici che lavorano da dietro le siepi: "Vi aspettiamo a mangiare"

Una buona pizza (gratis) e una lezione di educazione e di vita. Questo l'invito che Nico Acampora ha rivolto ai ragazzini che nella serata di sabato 20 agosto, da dietro le siepi del ristorante gestito da giovani affetti da disturbi dello spettro autistico hanno indirizzato versi denigratori ai camerieri e ai pizzaioli al lavoro tra i tavoli. Un episodio triste, denunciato dallo stesso Acampora sui social e riportato da clienti che hanno assistito alla scena. In risposta da PizzAut hanno rivolto un invito. Inclusivo, come sempre. Per combattere pregiudizi e stupidità.

"Alcuni ragazzini, si sono collocati all'esterno del ristorante, nella parte del giardino e coperti dalle velature che circondano il perimetro del giardino stesso hanno incominciato a parlare rivolti ai clienti con uno strano camuffamento della voce, con voce artefatta di chi fa fatica ad articolare le parole hanno incominciato a intonare rivolti al ristorante "gne gne gne.." ha raccontato Acampora.

"Secondo chi li ha ascoltati sembrava volessero prendere in giro i ragazzi autistici che lavorano da PizzAut, simulando una difficoltà nella parola e peggio ancora...Niente di grave per l'amor del cielo...vorrei solo dire ai ragazzini che mentre loro facevano Gne gne dall'esterno... i ragazzi autistici che lavorano dentro il ristorante questa sera hanno cucinato e servito 210 persone, hanno fatto fatica, hanno lavorato, hanno sorriso, hanno vissuto, hanno fatto amicizie".

"Volevo ricordare a questi ragazzini del gne gne che è vero che molti ragazzi autistici hanno difficoltà nel linguaggio, in primis mio figlio, ma che queste difficoltà non li fermano nell'affrontare sfide difficili senza mai nascondersi dietro ad un telo come invece hanno fatto loro".

L'invito

"Volevo dire ai ragazzi del gne gne gne che la prossima volta mi auguro di trovarli all'interno del ristorante e non fuori".all'interno di PizzAut, a parlare proprio con i miei camerieri per scoprire un mondo meraviglioso, fatto di sensibilità rara, di delicatezza, ma anche di competenze e forza incredibile...Volevo dire ai ragazzi del gne gne gne di venire a trovarci... sarete miei ospiti, vi offriremo una cena buonissima ed un'esperienza bellissima...e chissà mai decidiate di venire a fare i volontari per PizzAut...(un modo fantastico per combattere la noia)". E ancora "Vi aspetto ragazzi...abbiate almeno il coraggio di venire a mangiare gratis".