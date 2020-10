Emergenza covid, la Asst di Monza riorganizza il Cup del San Gerardo e i centri prelievi

Contagi in risalita, con il numero di positivi che cresce anche a Monza e Brianza. E ospedali che si stanno nuovamente riempiendo di pazienti covid, in gran parte provenienti dal territorio brianzolo.

Per questo motivo la Asst di Monza ha deciso di riorganizzare l'attività del Centro Unico di Prenotazione, come già accaduto durante i mesi neri della pandemia durante i quali erano state limitate le prestazioni non urgenti. Il Cup non chiude ma sospende la possibilità di prenotare alcune prestazioni che non hanno appunto carattere di urgenza. A specificarlo è stata la stessa Azienda Sociosanitaria Territoriale.

"E' prevista la a sospensione, con effetto immediato, della prenotabilità delle prestazioni in priorità D, P e controlli per tutte le Unità Operative, ad esclusione di Ematologia, Oncologia, Radioterapia, Nefrologia, Medicina Nucleare, Senologia, Psichiatria, Neuropsichiatria. Per i controlli, sono previste eccezioni per quelli post dimissioni/PS o a breve termine richiesti dallo specialista" si legge nella comunicazione.

Sospesa anche l’erogazione delle prestazioni in priorità D e P di Geriatria, Medicina (tranne Reumatologia e Dermatologia), Diabetologia, Gastroenterologia e Pneumologia (tranne spirometrie ed endoscopia respiratoria). Le prestazioni con priorità U e B sono sempre prenotabili.

Dal 20 ottobre inoltre sono stati chiusi anche i centri prelievi dell’ambulatorio di Brugherio (sia Cup che Centro Prelievi) e quello presso l’Ospedale Vecchio di via Solferino 16 a Monza. Ci si potrà rivolgere al centro prelievi dell’Ospedale San Gerardo, Palazzina Accoglienza.