Il presidente Mattarella arriva a Monza per mangiare una buona pizza (e non solo)

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella il prossimo 2 aprile sarà a Monza. Nella Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo (WAAD, World Autism Awareness Day) il capo dello Stato parteciperà all'inaugurazione del nuovo locale PizzAut nel capoluogo brianzolo. Un'inaugurazione che è anche la realizzazione di un sogno e di un progetto portato avanti da Nico Campora, Cavaliere della Reubblica e fondatore del progetto che ha permesso di aprire il primo locale gestito da persone affette da disturbi dello spettro autistico promuovendone l'autonomia anche in ambito professionale. A dare notizia della partecipazione di Mattarella è stato lo stesso Acampora.

"La notizia è talmente importante che faccio fatica a scriverla" ha esordito affidando il suo messaggio come sempre ai social. "Dopo la telefonata del Quirinale mi trema la mano dall'emozione, ed i pensieri sono così felicemente confusi. Provo a condividere questa grande emozione e questa straordinaria notizia con tutti voi, nella maniera più semplice possibile: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto l'invito di PizzAut ad essere con noi, con i ragazzi autistici e le loro famiglie, durante la giornata del 2 aprile".

E ancora: "Il 2 aprile è la giornata mondiale di sensibilizzazione sull'autismo e sarà anche il momento dell' inaugurazione del nuovo PizzAut a Monza...la presenzal Capo dello Stato significa testimoniare a 600.000 famiglie Aut...che non sono sole. Avremo l'onore di ospitare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, prima carica dello Stato italiano, uomo straordinario per la sua storia e la sua sensibilità nei confronti di temi sociali, della disabilità e dell'inclusione. Sono talmente confuso in questo momento che vorrei dire mille parole...che non escono. Allora mi limito a scriverne solo una...Grazie Presidente".

La nuova apertura a Monza

Il 2 aprile in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo verrà inaugurato il nuovo locale PizzAut a Monza. Nella rinnovata area dell'Energy Spring Park aprirà i battenti il secondo locale gestito da persone autistiche. Dopo quello di Cassina de Pecchi (inaugurato l'1 maggio 2021) adesso è la volta del primo PizzAut in Brianza. In quella Monza che, fin da subito, ha creduto e sostenuto quello che sembrava il sogno irrealizzabile del papà di un bambino autistico. Il sogno di Nico Acampora di rendere automoni i ragazzi autistici attraveso il lavoro.

Il nuovo locale - che sorgerà nell'ex area Philips trasformata durante la pandemia in uno dei più grandi centri vaccinali della Lombardia - si estenderà su una superficie di 1.100 metri quadrati di cui 222 saranno destinati agli spazi cucina, con cucina riservata per la preparazione dei piatti senza glutine. Ci saranno 350 posti a sedere. Oltre ai forni speciali ci saranno tavoli, attrezzature e arredi tutti con caratteristiche studiate per facilitare il lavoro del personale autistico. I soffitti saranno insonorizzati; ci saranno accorgimenti illuminotecnici per evitare che luci possano dare fastidio ai lavoratori. Inoltre tutte le toilette saranno attrezzate per l'accesso alle persone disabili. Il nuovo ristorante fondato da Nico Acampora, una volta a regime, potrà garantire lavoro e occupazione a 25 ragazzi autistici ed a 4 neurotipici. Ci saranno anche 2 alloggi dove i ragazzi potranno sperimentare anche l'esperienza dell'autonomia abitativa.