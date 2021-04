Un presidio per dire no alla palestra sul grande prato verde di San Fruttuoso

Lo organizza il Comitato San Fruttuoso Bene Comune per sabato 10 aprile a partire dalle 15

Stop al consumo di suolo pubblico, ma via libera al recupero delle strutture dismesse e sottoutilizzate. Questo il messaggio dei componenti del Comitato San Fruttuoso Bene Comune che sabato 10 aprile dalle 15 saranno presenti con un presidio fisso a Monza nell’area verde di via Valosa di sotto dove l’Amministrazione comunale prevede la costruzione di una palestra polifunzionale destinata alle associazioni sportive del quartiere. Il presidio sarà organizzato nel pieno rispetto delle prescrizioni covid.

La palestra ha diviso il rione: da una parte le associazioni sportive di San Fruttuoso che, con i loro oltre 1.200 tesserati, hanno accolto positivamente la proposta del Comune potendo così dire addio alle continue trasferte nelle palestre di Monza e fuori città per gli allenamenti e le partite; dall’altra il Comitato San Fruttuoso Bene Comune che sostiene l’utilità della palestra ma non costruita nell’area verde di via Valosa di sotto ma utilizzando aree dismesse presenti nel rione.

“Per attività sportive è possibile utilizzare strutture sottoutilizzate esistenti nel quartiere, come del resto proposto da anni dalla Consulta di Quartiere – si legge nel comunicato stampa del Comitato - Proposte sempre ignorate dall’amministrazione comunale. Già 800 cittadini hanno sottoscritto le petizioni online “anticemento” a difesa delle aree verdi del quartiere. In questi giorni è anche partita una petizione, di iniziativa popolare prevista dal regolamento comunale e rivolta esclusivamente ai residenti del quartiere San Fruttuoso, che ribadisce con forza la difesa di tutte le aree verdi del quartiere, in favore di politiche urbanistiche improntate alla riqualificazione, al riuso e alla rigenerazione del patrimonio dismesso e sottoutilizzato esistente”.