Un presidio per ricordare l'11enne investito e morto a Monza

Stop alle stragi sulle strade. Dopo la tragedia avvenuta nel pomeriggio di giovedì 27 aprile a Monza e che ha visto la morte di un bambino di 11 anni investito da un’automobolista Fiab Monza in bici organizza un presidio per ricordare la giovane vittima. L’appuntamento è per sabato 29 aprile alle 16 in via Buonarroti 115 presso il centro civico Regina Pacis San Donato. Seguirà alle 16.30 un momento di raccoglimento in via Buonarroti al civico 189 dove è avvenuta la tragedia.

L'investimento è avvenuto intorno alle 16.30 in via Buonarroti. Vittima un bambino di 11 anni di origine cinese che abitava in zona. A travolgere il bambino è stata una Mini Countryman condotta da una donna di 50 anni residente a Brugherio. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e a Monza è atterrato anche l'elisoccorso. A effettuare i rilievi e gli accertamenti sono stati gli agenti della polizia locale che ora sono al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica dell'investimento.

Le condizioni del piccolo sono apparse immediatamente molto gravi ed è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza dove poco dopo, purtroppo, è deceduto. Resta da chiarire se al momento dell'incidente l'11enne fosse solo nel tratto. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso accertamenti.