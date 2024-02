Che cosa facevano quelle donne coi cartelli in mano stamattina in centro

Stamattina non sono passate inosservate. Silenziose hanno esposto i loro cartelli che, insieme, hanno formato la scritta “Cessate il fuoco”. Anche nella piovosa mattinata di sabato 10 febbraio sono tornate in piazza, per manifestare il loro no alla guerra che sta dilaniando, non solo Gaza e l’Ucraina, ma anche molti altri Paesi del mondo.

Un flash mob silenzioso, nel cuore di Monza, quello organizzato stamattina da alcuni cittadini monzesi sulla scia del Comitato donne in cammino per la pace, un sodalizio nato a Brescia e che rapidamente si sta diffondendo in tutta Italia. A Monza il gruppo era già sceso in piazza settimana scorsa, con flash mob in piazza Trento e Trieste.

Stamattina l'evento è stato ripetuto. I partecipanti, silenziosamente, accanto all’Arengario hanno formato il loro appello coi cartelli. Davanti ai cittadini che, incuriositi, si sono fermati a osservare quel semplice gesto carico, però, di un profondo significato. Un gido silenzioso affinché bombe e armi si fermini.