Sciopero generale e sindacati in piazza: un presidio anche davanti all'ospedale

Nel giorno dello sciopero generale a Monza la protesta è davanti all’Irccs San Gerardo. Venerdì 20 ottobre alle 10 Usi Sanità e Cub Sanità organizzano un presidio davanti al nosocomio di via Pergolesi

Un presidio per chiedere lavoro per tutti, diritto alla salute e al sistema sanitario pubblico con maggiori investimenti nel Ssn nazionale sia per quanto riguarda l’assunzione di nuovi medici e infermieri ma anche per quanto riguarda l’abbattimento delle liste d’attesa permettendo così alle persone di non doversi rivolgere ai privati per visite urgenti.

I sindacati che scenderanno in piazza chiedono anche maggiori investimenti nella scuola (libri gratis, cancellazione delle tasse scolastiche ed universitarie per i redditi medi e bassi, diritto all’alloggio gratuito per gli studenti fuori sede) e nei trasporti (assunzione di personale, potenziamento dei servizi, maggiore manutenzione e sicurezza dei mezzi). Un presidio durante il quale si ribadirà il no alla guerra e lo stop dell’invio delle armi nei Paesi in guerra.