L'uomo con oltre 200 auto intestate

Un controllo casuale ha portato a scoprire un prestanome che ha più di 200 auto intestate. L'episodio nei giorni scorsi all'incrocio tra via Fiume e via Verdi a Cernusco sul Naviglio, hinterland nord est di Milano.

Una pattuglia ha fermato una Ford Focus e ha chiesto al conducente i documenti per poi scoprire che l'auto non aveva né assicurazione né revisione. L'automobilista, inoltre, non era il proprietario della macchina che è risultata intestata a un signore di origine africana e residente ad Alessandria, il quale aveva intestati altri 206 veicoli.

Gli agenti della locale cernuschese sono impegnati in una serie di controlli per evitare che circolino auto sprovviste di assicurazione. Dopo aver individuato il caso del super prestanome, lo hanno segnalato alla procura della Repubblica. L'ipotesi di reato nei confronti dell'intestatario delle 207 auto potrebbe essere quella di falsità in atti.