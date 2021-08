Prete derubato e aggredito: ladro in fuga con monete e soldi dell'oratorio

Monetine e circa trecento euro in contanti. Per assicurarsi la fuga ha colpito al petto il sacerdote che aveva provato a fermarlo. E' successo lunedì mattina a Monza. Indaga la polizia di Stato

Prete derubato e aggredito a Monza. E' successo lunedì mattina, a San Fruttuoso, dove è stato messo a segno un furto nell'abitazione che si trova a circa duecentometri dalla chiesa.

Qualcuno si è introdotto all'interno della casa parrocchiale e ha messo le mani sul denaro del fondo-cassa dell'oratorio e sui contanti del portafoglio del sacerdote. Trecento euro di bottino in tutto tra cui diverse monetine trovate in casa. Soldi che erano destinati a sostenere le attività e le iniziative dei ragazzi dell'oratorio.

E' successo di prima mattina, a San Fruttuoso dove in seguito alla richiesta di intervento sono giunte in parrocchia alcune volanti della Questura di Monza. Secondo quanto al momento ricostruito il ladro sarebbe riuscito ad accedere all'abitazione dalla porta che era stata lasciata socchiusa. Una volta all'interno però avrebbe fatto rumore, facendo cadere qualche montina e richiamando così l'attenzione del sacerdote che si trovava al primo piano dell'abitazione. Una volta sceso il religioso si è così trovato faccia a faccia con il malintenzionato. Lì il tentativo di bloccarlo proprio mentre stava scavalcando il cancelletto.

Per assicurarsi la fuga il ladro lo avrebbe aggredito, colpendolo al petto per poi fuggire via con il bottino. Sono in corso le indagini per rintracciare il responsabile.