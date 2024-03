A Monza non è iniziata la primavera: in arrivo ancora pioggia

No, la primavera a Monza e in Brianza non arriverà in anticipo. Dopo una giornata soleggiata - quella di giovedì 7 marzo - arrivata dopo un periodo caratterizzato da maltempo e intense piogge, una profonda e vasta depressione atlantica si impossesserà del Mediterraneo tra venerdì e il weekend, pilotando due perturbazioni anche piuttosto intense che attraverseranno la Lombardia, come spiegano da 3bMeteo.

Le previsioni per i prossimi giorni

"La prima entrerà in azione già nella serata di venerdì, con piogge in intensificazione a partire da ovest. Tornerà a nevicare sulle Alpi, a partire mediamente dagli 800/1000m. Sabato la perturbazione si sposterà verso est, ma fino alla notte continuerà a piovere diffusamente, specie sulle province di Lecco e Como, più moderatamente su quelle di Monza e Milano, piogge più deboli attese su quella di Brescia" illustra il meterologo Lorenzo Badellino.

"In giornata è prevista una temporanea attenuazione delle piogge, ma a brevissima distanza seguirà la seconda perturbazione, più intensa della precedente. Questa comporterà una recrudescenza delle precipitazioni dalla sera di sabato a partire dai settori occidentali, con piogge in rapida propagazione da ovest ad est, tendenti a divenire intense tra la notte e il mattino di domenica, con accumuli pluviometrici anche di 40mm sulla fascia prealpina. Nevicherà sull’arco alpino a partire dai 900m e sono attesi accumuli di neve fresca fino a 30/40cm oltre i 1500m sulle Orobie, inferiori altrove. Nel corso della giornata la perturbazione si allontanerà verso est e i fenomeni si attenueranno, fino a cessare in serata. Tempo ancora a tratti instabile è atteso all’inizio della prossima settimana, in miglioramento da martedì".