Ancora nuotate al freddo: ma questa volta a battere i denti sono gli atleti

"In vasca e negli spogliatoi fa freddo e gli atleti si cambiano sulle gradinate". Il problema riguarda il centro natatorio Pia Grande di Monza e la denuncia arriva direttamente dalla madre di un giovane atleta.

"La situazione è grave e prosegue da tempo – prosegue -. È stata alzata la temperatura dell'acqua nelle vasche del nuoto libero, ma non altrettanto in quella degli agonisti. Lì la temperatura è di 25 gradi, ma dovrebbe essere 26. Gli spogliatoi sono freddi e alcuni ragazzi preferiscono cambiarsi direttamente sulle gradinate". Un problema, quello della temperatura dell'acqua nella piscina di via Murri che già alcuni mesi fa aveva sollevato delle critiche da parte di un genitore che, come questa mamma, segnalava il problema della temperatura dell'acqua.

"Purtroppo è la conseguenza dei continui e molteplici problemi recentemente riscontrati sull’impiantistica e sul riscaldamento generale dell'acqua destinata a tutti i servizi dell'impianto stesso - riferisce a MonzaToday Alberto Grimoldi, responsabile GIS Milano Ssd Srl -. Come per le altre strutture gestite da GIS MILANO, garantire all'utenza un'alta qualità delle acque di balneazione e un confort ambientale idoneo è una nostra priorità. Per questi motivi siamo intervenuti con ditte specializzate per ricercare e risolvere problemi sulla centrale termica (soggetta a improvvisi fermi), e sulle tratte idrauliche soggette ad una riduzione di portata dell'acqua calda destinata a tutti i servizi. Inutile ricordare come la già nota condizione impiantistica dell'impianto ci mette in gravi difficoltà nella conduzione giornaliera dello stesso. Giusto per chiarezza, questo continua instabilità degli impianti ci ha indotto a gestire la vasca destinata all' attività agonistica e preagonistica nei limiti normativi, in modo da privilegiare il riscaldamento della vasca destinata alle attività didattica e al nuoto libero over 65".

Intanto dal comune di Monza annunciando interventi alla piscina di via Murri utilizzando i fondi del Pnrr: sono stati stanziati 680 mila euro per la realizzazione di una vasca ludica esterna e la completa riqualificazione delle aree verdi e solarium. L’aggiudicazione lavori è prevista per marzo 2023 e l’esecuzione tra giugno 2023 e dicembre 2024. Sono finanziati anche da regione Lombardia gli interventi mirati all’efficientamento energetico degli impianti natatori. Per il centro natatorio Pia Grande sono previsti lavori per 513.612 euro di cui 350.000 da finanziamento regionale. Tra gli interventi previsti l’acquisto e installazione di collettori solari termici e impianti fotovoltaici per l’autoproduzione di energia con fonti rinnovabili e di teli isotermici per la copertura della piscina; acquisto di una pompa di calore e di impianti di cogenerazione e trigenerazione; l’acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico e sistemi di controllo per certificare la qualità del servizio all’utenza (es. ricambi d’aria, sanificazione ambientale, etc.); l’acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo in sostituzione dell'illuminazione tradizionale. Il collaudo tecnico-amministrativo è previsto entro la fine di ottobre del 2023.