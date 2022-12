Il parcheggio vietato di giorno, ma 'aperto' la sera

A Besana Brianza sosta selvaggia dove non si può e residenti protestano. La segnalazione, con foto scattate in diverse sere nel corso di questi ultimi giorni, sono state inviate alla redazione di MonzaToday da alcuni residenti di via Viarana che chiedono l'intervento del sindaco Emanuele Pozzoli per riportare ordine nella via.

"Con l'intervento di ristrutturazione del borgo terminato a settembre sono stati tolti i parcheggi - spiegano i residenti -. Sono state messe le transenne e recuperati posti a disco orario, anche se non sono ancora state realizzate le strisce degli stalli". Una scelta che aveva sollevato parecchie critiche da parte di alcuni residenti che non potevano più parcheggiare la loro auto sotto casa, ma dovevano percorrere qualche centinaio di metri e lasciarla nel parcheggio dell'ospedale. Una scelta che il sindaco aveva spiegato così: "In passato i residenti si lamentavano per i parcheggi selvaggi. Adesso si lamentano perché abbiamo riportato ordine, garantendo loro comunque di poter parcheggiare a qualche centinaio di metri da casa. Verranno successivamente posti i dissuasori e le illuminazioni".

Il problema, però, è la sera. "Da tempo, ormai, ci sono automobilisti che senza problemi parcheggiano dove non si può, alcuni spostano direttamente anche le transenne. Non è giusto: se i posti non ci sono, non ci devono essere per nessuno. Di giorno impossibile parcheggiare: i vigili, a ragione, arrivano subito a multare. Ma a questo punto, perché non organizzare pattuglie 'straordinarie' anche la sera, magari solo nel fine settimana, riportando davvero quell'ordine che il sindaco ha ripristinato?".

La redazione di MonzaToday ha contattato il comune: siamo in attesa di ricevere aggiornamenti in merito alla vicenda.