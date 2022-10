Ecco perché a Monza alcuni lampioni si riaccendono e altri no

Ci vorrà ancora qualche settimana di pazienza poi - come annunciato dal sindaco Paolo Pilotto durante il consiglio comunale di lunedì 24 ottobre - anche Monza potrà ritornare ad illuminarsi dal centro alla periferia in modo green e sostenibile.

Il primo cittadino, rispondendo ad alcuni chiarimenti chiesti dal consigliere di minoranza Paolo Piffer (Civicamente) in merito all'avanzamento sul progetto di project financing del sistema di illuminazione in città - ha fatto il punto sulla situazione dei lampioni spenti e degli interventi di manutenzione e di sostituzione.

"In questi mesi sono state fatte le dovute verifiche al contenzioso in atto che divideva sul campo la prima e la seconda società arrivate rispetto alla proposta del project - ha spiegato -. Nel frattempo hanno continuato a spegnersi molti lampioni. Si tratta soprattutto dei 2.700 lampioni con lampade al vapore di mercurio presenti in città". Così che in attesa della soluzione in merito al contratto l'amministrazione comunale ha sottoscritto un contratto ponte per intervenire sui lampioni così da ripristinare la luce nei circa 350 punti segnalati al buio.

Un intervento iniziato settimana scorsa e che prevede nel frattempo di poter dotare anche alcuni punti luce funzionanti solo con lampade a vapore di mercurio, di armature che permettano di utilizzare le dotazione a led che, invece, con i vecchi sistemi non sono compatibili. A Monza, ha ricordato il sindaco, ci sono oltre 7 mila lampioni che funzionano con lampade a vapori di sodio (che possono quindi in caso di guasti essere sostituiti) e circa 1.500 a led.

"La speranza di tutti - ha concluso Pilotto - è di poter accedere il prima possibile al contratto di project e di intervenire con la sostituzione massiva di tutte le lampade non a led ammalorate, con un risparmio tra il 60 e il 70%". Oltre che con il ritorno della luce in tutti i punti della città.