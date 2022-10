Un papà denuncia: "Nuotate al freddo e senza istruttori"

"Rispetto all'anno scorso il servizio è peggiorato e i costi aumentati. Dobbiamo temere che la piscina Pia Grande a fine anno chiuderà i battenti?". Questa la segnalazione arrivata alla redazione di MonzaToday da un papà che ha iscritto il suo bimbo al corso di nuoto al centro natatorio di Monza. Un corso iniziato in ritardo rispetto all'anno scorso, e che presenterebbe diverse lacune.

"Acqua fredda"

"Non sono soddisfatto del servizio – spiega -. Il primo problema riguarda la temperatura delle vasche. Anche quella piccola, dove vanno i bambini, è particolarmente fredda". Ma non ci sarebbero solo disagi legati al termometro. I problemi riguarderebbero anche gli istruttori. "L'anno scorso c'erano i maestri di nuoto che seguivano i più piccoli nel loro percorso - prosegue -. Quest'anno invece, oltre al ritardo nell'avvio delle lezioni, non ci sono neppure istruttori ma personale, comunque addestrato, che fa parte della società". Il papà, oltre a bocciare il servizio, teme anche che a fine anno il suo bambino posso rimanere a casa e poi da gennaio sarà costretto a cercarsi un'altra struttura - magari anche fuori città - dove proseguire il corso. "Al momento dell'iscrizione - aggiunge - la quota pari a quella versata l'anno scorso era però valida per tre mesi e non per quattro come nel 2021. Forse che a gennaio il centro natatorio monzese chiuderà i battenti?".

"Problema acqua risolto"

Il gestore della piscina Pia Grande di Monza interpellato dalla redazione di MonzaToday ha fornito precisazioni in merito alla vicenda e soprattutto rassicurato il genitore: a dicembre la piscina non chiuderà. "Non nascondiamo il fatto che all’avvio della stagione sportiva ci siano state problematiche relative alle temperature delle vasche - fanno sapere dalla struttura di via Murri -. Abbiamo prontamente avvisato l’amministrazione comunale con la quale siamo giornalmente in contatto ed abbiamo provveduto alla parziale risoluzione del problema. Il disagio per gli utenti delle attività didattiche e nello specifico del corso neonati si sono protratti per due lezioni, una sospesa ed una fatta con una temperatura di 29,5 anziché i 31 gradi che tendenzialmente manteniamo per quella tipologia di corsi". In merito però alla presenza degli istruttori dalla piscina arriva la smentita rispetto a quanto dichiarato dal papà. "La mancanza di istruttori è una vera e propria falsità, - prosegue -. Abbiamo sempre avuto figure sul piano vasca titolate e formate alle quali abbiamo affiancato delle figure di supporto sempre con obiettivo formativo e di migliore gestione dei vari gruppi che si susseguono durante la giornata".

Il futuro della piscina

Precisazioni anche in merito alle tariffe che quest'anno sono state applicate ai corsi. "Per quanto riguarda i prezzi la società ha una convenzione con l’amministrazione che deve rispettare. Questa stagione sportiva, sempre in accordo con la stessa, è stato scelto di fare dei cicli di tre mesi anziché da quattro come per la precedente, di conseguenza il prezzo del servizio è diminuito in quanto calcolato in base al numero delle lezioni in programma. Non è quindi rimasto uguale come comunicato dal papà che ha iscritto il bimbo alla nostra piscina. Abbiamo preso un impegno e da parte nostra c’è e ci sarà la volontà di garantire il servizio fino alla fine della stagione, salvo imposizioni o altre problematiche legate a questioni geopolitiche di questo difficile periodo storico, che non dipendono da noi e che non possiamo controllare, le quali sono molto più grandi della nostra buona volontà".