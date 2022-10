"Non ce la facciamo più a vivere accanto al centro sociale"

"Altro che cortei e manifestazioni del centro sociale: noi non ce la facciamo più a vivere accanto al Foa. Viviamo in una situazione di estremo disagio, di notte non si dorme più".

Diverse denunce di questo problema sono giunte alla redazione di MonzaToday. Cittadini che vivono nei pressi dello stabile di via Timavo occupato dai militanti del centro sociale che hanno criticato la divulgazione della notizia - diffusa sui social - delle manifestazioni di protesta organizzate per i prossimi giorni dai ragazzi del centro sociale.

Una situazione di difficile convivenza che proprio settimana scorsa avevamo denunciato raccogliendo la testimonianza di un residente esasperato. "Sono un cittadino di Monza - aveva spiegato il lettore -. Vi scrivo perché da un anno a questa parte si verificano situazioni a dir poco insostenibili a causa delle manifestazioni organizzate dal Foa Boccaccio nella sede del loro centro sociale in via Timavo. In quelle occasioni è un caos, soprattutto in strada: la zona viene occupata da camper e da auto, con i mezzi parcheggiati anche in mezzo alla via. Ma si verificano anche comportamenti a dir poco disdicevoli con persone che non si fanno problemi a espletare i loro bisogni fisiologici anche in mezzo alla strada".

Una situazione ribadita anche dagli altri residenti che hanno scritto alla nostra redazione. "I residenti vivono in un estremo disagio e nell’impossibilità di un giusto riposo notturno per colpa degli schiamazzi fino a notte fonda di questi abusivi - si legge in un'email -. Non si preoccupano minimamente di come le loro azioni illegali abbiano ripercussioni sulla vita di molte persone, anche su alcune che, a loro insaputa, soffrono di gravi disturbi resi ancora di più difficile gestione a causa delle loro sprovvedute azioni. I residenti di via Timavo sono estenuati e dopo aver ripetutamente richiesto l’azione delle forze dell’ordine, sono adesso intenzionate a muoversi per vie legali".

Nell'estate del 2021 il Foa era stato sgomberato dall'ex campo sportivo di via Rosmini e aveva traslocato in via Timavo, occupando un ex stabile abbandonato dove da allora i militanti proseguono nelle loro attività.