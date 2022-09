Il comune dove è 'impossibile' sapere dove è sepolto il caro estinto

Se il servizio telematico non funziona - e la memoria ancora di meno - ritrovare la tomba del caro estinto (di cui non si ricorda il campo) al cimitero di Monza diventa un'impresa. Così come sapere i funerali che verranno celebrati in giornata.

Lo sa bene un lettore di MonzaToday che sta cercando di aiutare un'anziana conoscente a ritrovare la tomba della coscritta che, tanti anni prima, era passata a miglior vita, ma senza successo. "Il servizio ricerca defunto e orario funerali disponibili sul sito del comune di Monza non sono accessibili. La causa sono gli aggiornamenti tecnici del sistema. Quel servizio durante la pandemia era stato molto utile. Il sindaco all'epoca non aggiornava tempestivamente sui decessi e accedendo a quel servizio si risaliva ai morti e ai funerali così da poter dare l'estremo saluto". Così che all'anziana signora monzese non resta che ricercare sulla rubrica del telefono i contatti dei vecchi amici o parenti del caro estinto così da risalire eventualmente al numero del campo e portare sulla tomba il mazzo di fiori. Oppure attendere che i tecnici sistemino il programma.

Il problema è finito anche sui banchi del consiglio comunale. In occasione dell'assise di lunedì 19 settembre il consigliere Stefano Galbiati (Noi con Dario Allevi) ha portato il medesimo problema. Con i due servizi on line ormai off da tempo, per molti la visita al cimitero o la partecipazione al funerale diventa un appuntamento da rimandare. "Alcuni monzesi mi hanno segnalato che hanno provato anche a telefonare al numero riportato sul sito, ma spesso non risponde nessuno - ha spiegato il consigliere di minoranza -. L'invio di un'email per sapere l'orario di un funerale in programma il giorno stesso non ha risposte immediate e quindi non è una soluzione percorribile. Erano servizi on line molto utili e importanti che spero presto vengano di nuovo messi in rete".