"Bus lumaca: 25 minuti per percorrere 3 km": la denuncia

"Da Sant'Albino per arrivare alla stazione di Monza impiego circa 25 minuti. Per un tragitto complessivo di circa 3 km". La denuncia arriva dal Comitato di quartiere di Sant'Albino a Monza.

Un problema, quello dei trasporti, che nel quartiere monzese è particolarmente sentito e che è ritornato di grande attualità dopo la pubblicazione sul blog del Comitato della lettera di un cittadino. Un abitante del rione che si è visto arrivare un'ingiunzione di pagamento per una multa ricevuta a maggio 2018.

L'uomo quel giorno doveva raggiungere la stazione, ma non avendo l'auto si è affidato ai mezzi. L'edicola del quartiere non aveva biglietti (all'epoca non era ancora stata introdotta la modalità di acquisto del biglietto sul pullman con una maggiorazione, ndr) e quindi salito sul mezzo ha subito avvisato il conducente del suo problema. Quando in via Ferrari è salito il controllore il monzese si è subito autodenunciato ma è stato ugualmente sanzionato. Per lui una multa di 130 euro. "Arrabbiato, non ho pagato la multa (che non ho più con me) perché sentivo che quello che era accaduto era un’ingiustizia - scrive -. Decidere di non rispettare una regola, infatti, è un conto, ma dover pagare una multa perché non è possibile accedere pienamente al godimento regolare di un servizio è un altro conto", ha scritto l'uomo che oggi si è visto arrivare un'ingiunzione di pagamento.

Ma a Sant'Albino il problema del trasporto pubblico resta. L'edicola ormai i biglietti non li vende più, ma i residenti possono acquistarli dal tabaccaio davanti alla chiesa. "Lì si trovano anche quelli per Milano - riferiscono dal Comitato di quartiere di Sant'Albino -. Ma il problema, che c'è da anni, è che a Monza dopo le 20.30 non ci sono più mezzi pubblici. A Sant'Albino c'è il 201 che parte ogni 20 minuti dal lunedì al venerdì e al sabato ogni 25. il servizio festivo ogni 35 minuti".

Gli spostamenti verso il centro sono più rapidi con la bicicletta che con i mezzi pubblici. "Da anni denunciamo che nel nostro quartiere mancano gli autobus - concludono dal Comitato -. I collegamenti con le altre zone della città sono pessimi e nei giorni festivi quasi inesistenti. Per raggiungere coi mezzi pubblici l'ospedale San Gerardo di Monza, magari per u'emergenza sanitaria ci vuole un'ora. Come non bastasse i biglietti sono spesso introvabili. Un complesso di situazioni vergognose per un'area che si vanta di essere tra le più ricche d'Europa".