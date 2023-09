Chiesti 20 anni all'uomo che aveva accoltellato il calciatore del Monza al supermercato

Il pm di Milano Paolo Storari ha chiesto la condanna a 20 anni per Andrea Tombolini, il 47enne accusato di omicidio volontario, duplice tentato omicidio e lesioni per aver accoltellato sei persone - tra cui il calciatore del Monza Pablo Marì - il 27 ottobre 2022 presso il supermercato Carrefour del centro commerciale Milanofiori ad Assago.

Come riferisce MilanoToday, date le accuse e la scelta del rito abbreviato si tratta del massimo della pena. Il pm ha anche chiesto tre anni di misura di sicurezza dopo l'espiazione. Presente in aula, l'imputato ha reso dichiarazioni spontanee affermando "non so cosa mi è preso" e chiedendo scusa per il gesto. Secondo la perizia psichiatrica, al momento dell'aggressione Tombolini sarebbe stato capace d'intendere e volere. In attesa del processo si trovava in una comunità protetta ai domiciliari.

Colpì "per invidia"

Il 27 ottobre 2022 l'uomo, dentro il supermercato del centro commerciale, afferrò un coltello con lama di 20 centimetri da uno scaffale. Accoltellò alcune persone: Luis Fernando Ruggieri, un dipendente, morì, mentre Pablo Marì e altri vennero feriti. Infine alcuni clienti del supermercato riuscirono a bloccarlo. Quasi dieci giorni prima, Tombolini era stato accompagnato al reparto di psichiatria del San Paolo dopo essersi fatto male da solo. Durante il primo interrogatorio spiegò che aveva agito "per invidia", vedendo molte persone che, a suo parere, "stavano bene"