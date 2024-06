Processo contro Asfalti Brianza: il comitato di quartiere chiamato a testimoniare

Nuovo capitolo del processo contro l'azienda di bitume Asfalti Brianza.

Nella giornata del 26 giugno il comitato del quartiere Sant'Albino - San Damiano ha infatti presenziato in qualità di testimoni al processo contro l'azienda. "E' la parte che riguarda le violazioni alle norme autorizzative e gestionali - sottolinea il comitato in una nota - Speriamo che poi faccia seguito anche un processo per i danni alla salute. Abbiamo testimoniato sulla situazione di grave malessere prodotta dalle emissioni fuori controllo dell' azienda"

Diversi disagi che per lungo tempo i cittadini hanno lamentato in merito alle emissioni: "Mesi praticamente senza sonno, costretti a stare tappati senza condizionatori al caldo soffocante di luglio e agosto 2019 - si legge ancora nella nota - Animali domestici che vomitavano e uccelli morti e il ritrovamento di 5 gabbiani morti nei pressi dell'azienda. L'esplosione di segnalazioni nella sola notte fra il 2 e il 3 luglio 2020 quando finalmente sono stati effettuati controlli dei fumi al camino".

"Sulla base di tali rilevazioni Ats ha certificato che tali emissioni hanno superato di ben 40 volte il limite consentito per quanto riguarda il rischio tossicologico e di ben 30 volte per il rischio cancerogeno".

"Abbiamo risposto alle domande del pubblico ministero, dell' avvocato di Legambiente, degli avvocati in rappresentanza dei 4 comuni costituitisi parte civile contro l'azienda - concludono dal comitato - L'avvocato della difesa non ci ha rivolto invece alcuna domanda. Abbiamo fornito nuovamente le motivazioni e l'elenco delle manifestazioni e delle segnalazioni effettuate dai cittadini. A breve attendiamo la sentenza".

La vicenda Asfalti Brianza

Il procedimento penale, avviato nel 2019, aveva portato alla sospensione delle attività dell’azienda che produceva bitume, anche dopo aver coinvolto le autorità sanitarie competenti in materia che avevano svolto le necessarie verifiche, fino alla sospensione dell’AUA – Autorizzazione Unica Ambientale, sospensione valida tuttora. Anche il comune di Monza – unitamente ai comuni di Concorezzo, Agrate Brianza e Brugherio e a Legambiente - si era costituito parte civile.