Diffamazione ai fratelli Corona, inizia a Monza il processo per l'ex di Nina Moric

E' iniziato in tribunale, a Monza, il processo che vede imputato Luigi Favoloso, imprenditore, ex gieffino ed ex compagno della modella Nina Moric, finito alla ribalta delle cronache rosa anche per la relazione con l'ex "pupa" Elena Morali. Il 34enne è stato rinviato a giudizio in seguito alla querela sporta dalla madre e dai fratelli di Fabrizio Corona - Francesco e Federico Corona -, difesi dall'avvocato Federico Edoardo Pisani del foro di Milano. E' accusato di diffamazione aggravata.

I fatti contestati risalgono al 23 aprile 2017 quando, durante la trasmissione televisiva “Domenica Live" condotta da Barbara D'Urso in onda su canale Cinque, in collegamento come ospite, Favoloso avrebbe pronunciato parole ritenute offensive nei confronti della madre di Fabrizio Corona e della sua famiglia. Nel suo intervento avrebbe affermato di aver allevato tre figli di cui “uno con una fedina penale così lunga (...), un altro figlio che soffre di depressione e un altro invece che è considerato dal mondo male, cioè poco intelligente".

Le dichiarazioni sono state ritenute "lesive della reputazione" e volte a "denigrare le capacità genitoriali ed educative della signora" oltre che "sensibilmente offensive della reputazione dei figli. Dichiarazioni rese in diretta nazionale di fronte a milioni di telespettatori che ora si sono trasfomate in una accusa di diffamazione aggravata su cui si esprimerà un giudice. Durante la prima udienza i fratelli Corona e la madre, tramite l'avvocato difensore Pisani, si sono costituiti parte civile.

Il processo

Fatti che risalgono ormai a cinque anni fa e che sono recentemente approdati in aula, a Monza, in seguito a lungaggini che avevano erroneamente trasferito la competenza del processo penale a Milano. A febbraio del 2019 poi, a seguito della dichiarazione di incompetenza del tribunale milanese, il dibattimento era stato assegnato al foro monzese.

Per Favoloso, difeso dall'avvocato Simona Varenna, del Foro di Monza, la prima udienza del processo che lo vede imputato per il reato di diffamazione aggravata si è tenuta lunedì 4 luglio. Il procedimento ora è stato rinviato a settembre ma non è escluso che la difesa Favoloso possa scegliere di adire a eventuali riti alternativi.