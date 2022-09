A pochi giorni dal Gran Premio restano i sigilli alla FanZone

Esattamente venerdì 9 settembre inizieranno a scaldarsi i motori di quel Gran Premio del centenario per i quali gli organizzatori avevano preparato grandi eventi collaterali. Ma nulla di fatto: la festa sarà solo dei motori. Niente area padel, djset, e ruota panoramica sul prato del Roccolo.

Nella giornata di giovedì 1 settembre il il Tribunale del riesame di Monza ha confermato il sequestro del prato del Roccolo. Resta tutto fermo nell'area adiacente alla pista. Sotto sequestro il cantiere. Niente FanZone per i tifosi. La grande ruota panoramica annunciata nelle scorse settimane era già stata bocciata dalla Sopraintendenza. Ma fino all'ultimo si è attesa la decisione del Tribunale del riesame che, però, ha confermato il blocco del cantiere. I sigilli, posti il 13 agosto, restano.

Tutto è iniziato il 10 agosto quando un cittadino ha denunciato l'allestimento di un campo da padel nei pressi dell'Autodromo. Un vero e proprio mistero ai quali comune di Monza e Consorzio Parco e Villa Reale non avevano dato una risposta. A spiegare il mistero era stato però l'Autodromo che aveva così svelato, con un mese di anticipo, i grandi eventi in programma per il Gran Premio del centenario: una ruota panoramica, un palco con djset per ballare fino a tarda sera con artisti internazionali a due passi dalla pista e ancora kart, auto storiche, street food, bancarelle e una mongolfiera. Non solo auto, motori e velocità in autodromo a Monza per il Gran Premio di Formula Uno su 40 mila metri quadrati sul prato del Roccolo. Ma dopo due giorni sono arrivati i sigilli. Poi dopo Ferragosto il via libera del comune di Monza e della Sopraintendenza: ok alla FanZone ma niente ruota panoramica. Il problema riguardava infatti la mancanza della presentazione di alcuni documenti da parte degli organizzatori (Autodromo nazionale di Monza e Sias): documentazione arrivata e verificata che ha ricevuto parere favorevole da parte di Sopraintendenza e comune di Monza. Mancava solo il via della procura che, però, ieri ha confermato la sua decisione. La FanZone resta ai nastri di partenza.