La foto in bagno e l'indagine: professore a processo per sesso con studentessa

Una foto scattata di nascosto in bagno, a scuola, da un compagno che ritrae un bacio con una studentessa minorenne e l'indagine che ha portato al rinvio a giudizio un professore di italiano di sessant'anni. Il processo - dove l'uomo è accusato di "atti sessuali con minori con l'abuso dei poteri derivanti dalla sua posizione" prenderà il via a metà dicembre.

I fatti - come riporta il Corriere della Sera - sono avvenuti a Lissone e risalgono allo scorso anno tra aprile e giugno 2019. Proprio a inizio estate, prima della fine delle lezioni, uno studente avrebbe scattato una fotografia all'insegnante di lettere e alla studentessa sedicenne, immortalandoli in un momento di intimità in un bagno della scuola dove si sarebbero scambiati un bacio. L'istantanea è finita prima nelle mani di un'insegnante e poi della preside che ha allertato la Procura e permesso di avviare le indagini. Ora l'uomo - sposato e padre di famiglia - dovrà affrontare il processo ma respinge le accuse sostenendo di essere "innamorato" della ragazzina che ora di anni ne ha diciassette.

Secondo quanto ricostruito la relazione tra i due sarebbe iniziata con qualche sguardo di interesse a cui hanno fatto seguito dei messaggi, sempre più espliciti, che l'uomo avrebbe anche raccomandato alla alunna di cancellare. Oltre a momenti di intimità a scuola tra i due sarebbe stato anche consumato un rapporto sessuale completo in un immobile di proprietà dell'uomo dove avrebbe condotto la ragazza. La giovane non avrebbe mai rivelato nulla sulla relazione se non qualche confidenza a un'amica. Dopo la fotografia poi la scoperta e le indagini. Ora ci sarà il processo.