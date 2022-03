Sente de rumori e dentro il camion carico di gomme trova un ragazzino e tre uomini

Un minorenne e tre uomini sono stati soccorsi dopo essere stati trovati all'interno del cassone di un camion che trasportava pneumatici. E' accaduto a Villasanta, alle porte di Monza, nella giornata di mercoledì 9 marzo.

A far intervenire sul posto i carabinieri è stata la chiamata di emergenza effettuata dall'autista del tir, un camionista romeno incaricato di trasportare pneumatici fino in Italia. Dopo aver sentito dei rumori insoliti provenienti dal cassone, ha dato l'allarme al 112. Quando i militari hanno aperto il portellone hanno trovato quattro soggetti, tutti di origine afghana tra cui un minore, Dopo aver sottoposto tutti a un tampone, risultato negativo, i quattro sono stati accompagnati in caserma per l'identificazione. Gli accertamenti per stabilire la loro posizione sul territorio nazionale - spiegano dal comando provinciale di via Volturno - sono ancora in corso.

In circostanze analoghe in Brianza erano già stati soccorsi altri cittadini e minorenni di origine afghana. Prima a Caponago nell'inverno scorso e poi, recentemente, a Desio dove erano stati intercettati e salvati cinque minorenni. Tutti viaggiavano all'interno di camion che trasportano pneumatici e tutti erano giunti in Italia attraverso la rotta balcanica.