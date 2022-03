Dall'Ucraina alla Brianza, i primi 20 profughi in fuga dalla guerra ospitati a Seregno

In fuga dalla guerra, sono arrivati in Brianza. E sabato per la prima volta da quando hanno lasciato il loro paese sotto i bombardamenti, hanno trovato una casa ad accoglierli. "Oltre venti profughi ucraini questa notte dormono con noi" ha annunciato nella serata del 5 marzo il sindaco di Seregno Alebrto Rossi.

I cittadini in fuga dalla guerra sono stati sistemati in alloggi identificati dall'amministrazione comunale per rispondere all'emergenza con soluzioni pratiche. "Si è lavorato tante ore con gli Assessori Laura Capelli e William Viganò e alcuni consiglieri per incrociare le richieste di arrivi e le disponibilità avute. Un’altra decina arriverà domattina, e alcuni di noi saranno in viaggio domattina presto con un pulmino per andare a prenderli. Di questi, una mamma con tre bambini alloggerà da domani nella casa dei giovani dell’Oratorio Sant’Ambrogio, preparata oggi per l’occasione" ha spiegato il primo cittadino informando la comunità.

Per tendere una mano e aiutare sono a disposizione degli indirizzi mail: offrospazi.ucraina@seregno.info per la disponibilità ad ospitare, e arrivi.ucraina@seregno.info per comunicare chi sta per arrivare e ha bisogno.

Un centro di raccolta per gli aiuti

A Seregno in via Messina, come sta avvenendo in tantissime altre città della Brianza, è attivo un centro di raccolta. "Con meno di un giorno di preavviso ha già raccolto 93 coperte, 35 scatole di medicinali e 80 scatoloni di alimentari, che - al netto di eventuali necessità di chi arriva - saranno spediti a Leopoli tramite il Piccolo Cottolengo Don Orione. Volontari, associazioni, cittadini che si mobilitano con offerte, disponibilità di alloggio, donazioni di cibo i medicinali per chi ora ha così tanto bisogno. Da chi ha donato un pacco di pasta a chi come Dario stasera mi ha scritto da Zahony, in Ungheria, dove è andato a portare aiuto" ha raccontato il sindaco..

" I Seregnesi hanno un cuore grande, l’hanno dimostrato una volta di più, e io sono fiero e orgoglioso di rappresentare questa nostra comunità".