Lotta allo spaccio: in sei comuni della Brianza è "guerra" alla droga

Sei progetti finanziati in Brianza per contrastare lo spaccio di droga. Insieme a Monza saranno coinvolti i comuni di Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Limbiate e Renate/Veduggio con Colzano.

Ad annunciarlo è stata la prefettura di Monza che ha approvato sei progetti comunali per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto della vendita e dello spaccio di sostanze stupefacenti, di cui recentemente il Ministero dell’Interno ha comunicato l’ammissione al finanziamento.

Le risorse a disposizione – individuate a seguito di un incremento del Fondo per la sicurezza urbana disposto con legge 160/2021 – sono state ripartite su base regionale con decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia, e poi successivamente distribuite tra le Province lombarde secondo un Piano di azione regionale.

I comuni coinvolti

I progetti in Brianza sono stati valutati sulla base degli indici locali di delittuosità in materia di stupefacenti e sulle azioni e gli interventi da attuarsi in ambito provinciale. Alla luce delle progettualità presentate dagli Enti locali e poi approvate dalla prefettura, le risorse a disposizione della provincia di Monza e della Brianza sono state distribuite appunto tra i comuni di Ceriano Laghetto (euro 20.000), Cesano Maderno (euro 31.100), Cogliate (euro 15.000), Limbiate (euro 10.000), Monza (euro 27.500) e Renate/Veduggio con Colzano (euro 13.000), e saranno utilizzate per finanziare, in particolare, servizi straordinari delle Polizie locali e acquisto di strumentazioni.

Il prefetto Patrizia Palmisani ha accolto con favore la notizia del finanziamento “che conferma la qualità delle progettualità sviluppate in Provincia. Le risorse messe a disposizione dal Ministero consentiranno alle Polizie locali di aumentare l’impegno - accanto alle Forze di polizia - nell’importante attività di controllo del territorio, da considerarsi decisiva tanto ai fini delle prevenzione quanto del contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti”.