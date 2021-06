Carate Brianza, il Pronto Soccorso chiude due mesi per lavori

Dal 28 giugno al 13 settembre. Il presidio resta attivo per le donne in gravidanza e per il punto nascita

Da lunedì 28 giugno fino al prossimo 13 settembre all'ospedale di Carate Brianza chiude il Pronto Soccorso. Resterà attivo solo il Punto Nascita e l'accesso alle donne che devono essere seguite dell'Ostetricia. La chiusura è necessaria all’avviamento dei lavori che prevedono interventi e opere di riqualificazione della struttura, con un investimento economico di 420.000 euro.

La riapertura del servizio è prevista per il 13 settembre, alle ore 8. Rimane attiva, invece, in tutto questo periodo, l’offerta di assistenza, anche urgente, per le donne che afferiscono all’Ostetricia. Il punto nascita dell’Ospedale, non subirà, quindi, alcuna interruzione.

“L’Ospedale di Carate – ha avuto occasione di sottolineare Marco Trivelli, Direttore Generale di ASST Brianza - è una struttura per acuti, con una vocazione alla gestione dell’urgenza: un punto di riferimento irrinunciabile per un territorio con oltre 60.000 abitanti. Per questo occorre investire per l’ammodernamento strutturale e tecnologico del Presidio, a partire dal Pronto Soccorso, e potenziare servizi e organico”.

Tra gli interventi più importanti previsti, la creazione di una shock room, con una dotazione di due posti letto e la disponibilità di apparecchiature e tecnologie avanzate, adeguate al trattamento in sicurezza dei pazienti più critici. Sarà di supporto all’attività del nuovo Pronto Soccorso anche la nuova TAC acquisita da ASST: una tecnologia diagnostica di ultimissima generazione. L’installazione è prevista per fine luglio. Tra le opere di riqualificazione del PS, anche la disposizione di un nuovo spazio destinato al pretriage e il rifacimento integrale del sistema impiantistico. L’allestimento e l’avvio del cantiere, dopo aver liberato tutta l’area interessata ai lavori, è in programma dalla prossima settimana.