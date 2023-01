"Una medaglia per Mimmo l'egiziano"

"Dopo il 37esimo 'arresto' messo a segno proprio pochi giorni fa, e il continuo servizio a titolo gratuito di sorveglianza del quartiere sarebbe anche ora che Monza e i monzesi riconoscessero il grande valore di Mimmo l'egiziano. Se ancora non gli è stato assegnato il Giovannino d'oro, che almeno gli venga consegnata la 'medaglia della Luna', che settimana scorsa fa il sindaco Paolo Pilotto ha assegnato alla commessa in un negozio di abbigliamento che ha regalato i vestiti a un senzatetto".

La proposta è arrivata alla redazione di MonzaToday da Giorgio Castoldi (monzese, docente universitario, componente della consulta di San Carlo-San Giuseppe e candidato alle ultime elezioni Monza attiva e solidale Paolo Pilotto sindaco). Un premio per Mohamed Salah (da tutti conosciuto come Mimmo l'egiziano) da oltre vent'anni custode in una palazzina nel quartiere musicisti che terminato il suo turno di lavoro controlla e vigila sulle vie nel quartiere. In questi anni Mimmo, un passato come pugile e come sportivo, è più volte salito alla ribalta delle cronache (non solo locali) per essere riuscito a fermare ladri e delinquenti. Un contatto diretto con le forze dell'ordine per le quali Mimmo nutre un grande rispetto.

"Ritengo che sia arrivato il momento di dire grazie a Mimmo - prosegue Castoldi -. Anche con un riconoscimento ufficiale. Mimmo è la dimostrazione perfetta dell'uomo giunto in Italia alla ricerca di un lavoro onesto, che è riuscito a realizzare il suo progetto di vita. Non solo. Un uomo che con il suo impegno costante, anche al di fuori dell'orario di lavoro, ha aiutato le forze dell'ordine a catturare delinquenti. 37 'arresti' in quasi trent'anni di permanenza a Monza è un bel record. Mimmo è il simbolo della condivisione dei valori, a dispetto di chi ancora oggi, soprattutto in politica, continua a gettare fango sugli stranieri"

Mimmo è nato 54 anni nato ad Alessandria d’Egitto, da molti anni risiede in Italia e fa il custode in una palazzina signorile vicino all’Irccs San Gerardo. In questi anni ha aiutato le forze dell’ordine permettendo di mettere a segno 37 arresti, rincorrendo i ladri a piedi, in bicicletta e in automobile.