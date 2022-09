Strada invasa da pezzi di maiale in Brianza, camion perde il carico

La strada "invasa" da cosce di maiale e disagi per il traffico. Insolita scena quella che martedì si è presentata sotto gli occhi degli automobilisti che si sono ritrovati a passare dalla strada provinciale Monza-Trezzo, all'altezza di Vimercate. Un camion avrebbe perso il carico, facendo così finire sull'asfalto un carrello con pezzi di carne destinati alla lavorazione per essere con tutta probabilità trasformati in prosciutti.

Le cosce di maiale sono cadute all'altezza dello svincolo con la tangenziale Est, a pochi passi dal complesso delle Torri Bianche. Inevitabile qualche disagio per la viabilità.