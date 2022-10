Prostituzione, gare clandestine e spaccio: i controlli a Monza nelle zone "calde"

La polizia locale, con gli agenti del nucleo operativo di sicurezza tattica e del nucleo cinofilo ha svolto ieri sera, 28 ottobre, dei controlli mirati nelle zone del parco della boscherona nella via Tagliamento via Stradella e viale Lombardia. Questi controlli sono finalizzati in particolar modo al contrasto del fenomeno della prostituzione, dei comportamenti illeciti in materia di circolazione stradale con particolare riguardo allo svolgimento di gare di velocità sulle strade. I controlli sono poi stati anche estesi alle zone di via Stucchi e via Nievo. All'esito del servizio risultano generalizzati nove soggetti e controllati cinque veicoli con contestazione di quattro violazioni alle norme sulla circolazione stradale.