Perché questa mattina c'era una protesta davanti alle case Aler

"Non hanno avuto paura e sono scesi in piazza. Con manifesti per far sentire quella voce che troppo spesso viene annullata. La voce degli inquilini che rivendicano il diritto alla qualità e alla dignità dell’abitare”. A parlare è Michele Quitadamo, referente dell’Associazione inquilini abitanti (As.i.a)-Usb Monza e Brianza che questa mattina, giovedì 9 marzo, ha organizzato un sit in a Monza, in via Baradello davanti alla sede dell’Aler.

Oltre una ventina di persone che non sono passate inosservate. Inquilini che vivono nelle palazzine Aler di via della Birona e che con questa manifestazione hanno voluto rivendicare richieste che da tempo avanzano all’Agenzia lombarda edilizia abitare. “Gli inquilini hanno avuto un grande coraggio - spiega Michele Quitadamo a MonzaToday -. Hanno deciso di protestare davanti alla sede dell’Aler e di far conoscere quelle problematiche che, ormai da tempo, vengono denunciate con email e comunicazioni ufficiali”. Diversi i problemi emersi nella palazzina Aler nel quartiere Cazzaniga. Problemi di ‘convivenza’, di presunte situazioni di non rispetto della privacy degli inquilini e degli spazi comuni. Oltre a problemi di lavori eseguiti non proprio a regola d’arte. “Come le tapparelle che erano state cambiate a maggio del 2022 - spiega Quitadamo -. La scorsa estate hanno subito gravi danni a causa delle temperature torride. Fin da subito gli inquilini avevano segnalato il problema ma ad oggi, senza successo. Poi sempre dall’anno scorso il cortile è diventato una sorta di discarica a cielo aperto. Le macerie dei lavori non sono state smaltite”. E proprio alla vigilia della protesta è arrivata la comunicazione di Aler che a breve verranno eseguiti gli interventi di sostituzione delle tapparelle e di rimozione delle macerie.

Nel frattempo gli inquilini di via della Birona si sono costituiti in un comitato. “Sono soddisfatto dell’esito della manifestazione - conclude Quitadamo -. Gli inquilini hanno avuto coraggio a far sentire quella voce che da anni non viene ascoltata. Durante il sit in sono arrivati anche alcuni inquilini delle palazzine Aler di via Baradello che ci hanno sottoposto altre problematiche”.