Arriva il circo, nel comune brianzolo scatta la protesta

A Seregno è arrivato il circo. E contro l'utilizzo degli animali per gli spettacoli scende in campo un'associazione animalista che per il prossimo 6 gennaio ha organizzato un presidio di protesta.

Lo spettacolo del “Circo Città Di Roma Fratelli Bizzarro” è in cartellone fino al prossimo 15 gennaio nell'area di via alla Porada. E qui venerdì 6 gennaio il gruppo “Fronte Animalista” insieme a un gruppo di attivisti indipendenti accompagnati dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Luigi Piccirillo, a partire dalle ore 14.30 davanti al tendone chiederanno a gran voce che il comune decida di non ospitare più "uno spettacolo crudele che schiavizza esseri innocenti, altamente diseducativo e obsoleto quale essere un circo con animali ma scelga, come già fatto da altri comuni, di accogliere sul proprio suolo pubblico un circo senza animali".

"Ricordiamo al Primo Cittadino della città di Seregno che il 13 luglio 2022 è stata approvata in via definitiva, dall’Aula della Camera dei deputati, la legge sullo spettacolo che contiene, al suo interno, una chiara indicazione affinché gli oltre 2000 animali utilizzati dalle circa 200 attività circensi del nostro Paese possano trovare una nuova vita. L’Italia si è così allineata finalmente agli oltre 50 paesi (di cui 23 appartenenti all’UE) che avevano già fatto questo passo" si legge nella nota.

E ancora si sottolinea che “gli animali selvatici nei circhi sono costretti ad assumere comportamenti mai visti in natura e, sebbene alcuni di essi siano allevati in cattività da decine di generazioni, continuano comunque a seguire il comportamento tipico dei loro omologhi selvatici”. Alla luce di questa premessa, si evidenzia che “il benessere degli animali selvatici è sempre gravemente compromesso”.

"Per quanto sopra detto invitiamo tutti coloro che vogliono promuovere un circo senza sfruttamento animale di unirsi alla nostra protesta venerdì 06 gennaio affinchè l’anno prossimo anche a Seregno si possa assistere ad uno spettacolo di clown, illusionisti, acrobati e giocolieri come già avviene in altri Comuni non lontani primo fra tutti Sesto San Giovanni che, grazie alla sensibilità del suo primo cittadino Roberto Di Stefano, già da 6 anni ha rinunciato ad accogliere il circo con animali a favore di un circo più etico e moderno. Stessa scelta fatta successivamente dal Comune di Cologno Monzese che per il secondo anno ospiterà un circo senza animali" spiega un portavoce degli attivisti. Il gruppo ha anche chiesto un incontro con il sindaco Alberto Rossi.