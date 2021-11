Commercianti del centro "ostaggi" delle chiusure: shopping natalizio a rischio

Il centro chiuso al traffico, parcheggi quasi introvabili a ridosso delle vie centrali e lavori in corso. A Brugherio i commercianti temono di dover rinunciare agli incassi dello shopping natalizio.

E a chiedere una inversione di rotta sulla disciplina della regolamentazione del traffico nell'area è un ordine del giorno presentato da Brugherio Popolare lo scorso 18 ottobre a firma dei consiglieri Mariele Benzi e Roberto Assi. "In più occasioni i particolare commercianti del Centro cittadino – e in di piazza Roma e vie limitrofe – hanno manifestato una situazione di disagio patita proprio in seguito alla chiusura stabile di via san Bartolomeo e piazza Roma" si legge nel testo. "Le disposizioni soprarichiamate, specie alla luce del recente inizio dei lavori presso la via Cavour, hanno reso oltremodo difficile la viabilità e la sosta in tutte le vie del Centro".

"In data 18 ottobre abbiamo protocollato questo Ordine del Giorno per poterlo discutere e mettere ai voti nel Consiglio comunale che - credevamo - sarebbe stato convocato per la fine di ottobre. Ad oggi, ancora nulla" ha spiegato la consigliera Mariele Benzi.

"Nell'attesa di sapere quando il sindaco sarà disponibile per la sua città e ci concederà di riunirci, le manutenzioni in via Cavour proseguono a intermittenza, la data di fine lavori pericolosamente sul periodo natalizio e il centro cittadino somiglia sempre di più al deserto dei tartari".