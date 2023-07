Concerto di Bruce Springsteen: c'è chi dice no

Il popolo di Bruce Springsteen ha "invaso" il Parco di Monza. Via via stanno arrivando i 70mila (secondo le previsioni) che questa sera assisteranno alla terza data italiana del tour del grande artista. Ma il concerto - annunciato un anno fa sollevando fin da subito le polemiche degli ambinetalisti - fino alla tarda mattinata è rimasto in bilico. Tre nubifragi si sono abbattuti negli ultimi giorni su Monza e sulla Brianza, con ingenti danni sia in città sia nello stesso Parco. Domenica 23 luglio il sindaco Paolo Pilotto ha chiesto lo stato d'emergenza.

Tante squadre hanno lavorato ininterrottamente per permettere la realizzazione dell'evento musicale che, comunque, fin dalle prime ore del mattino era stato "indirettamente" confermato dall'organizzatore Claudio Trotta, fondatore di Barley Arts che dava il buongiorno dal palco della Gerascia. Gli ambientalisti hanno scongiurato il via libera all'evento.Sui social si sono scatenate le critiche: quel concerto, atteso da 70mila fan, per migliaia di monzesi (ma non solo) non si doveva fare.

"Una scelta da irresponsabili"

"Tenere il concerto di Bruce Springsteen nel Parco di Monza in questa situazione è da irresponsabili e decidere di non annullarlo solo per non dover pagare la penale non basta, perché il parco è un'area fragile di per sé, figuriamoci in questi giorni". Sono le dichiarazioni che ha rilasciato a LaPresse Bianca Montrasio, presidente del Comitato per il Parco. "Si tratta di un'area fragile già in condizioni normali, figuriamoci dopo giorni caratterizzati da maltempo. I fan di Springsteen hanno il diritto di ballare e divertirsi ma dovrebbero farlo in un contesto più adeguato, come ad esempio uno stadio. Farlo in un parco causa inevitabilmente danni" ha aggiunto.

"Città in ginocchio, ma si pensa al concerto"

A salire sulle barricate anche Barbara Zizza, referente locale della Leidaa (Lega italiana difesa animali e ambiente) e del Movimento animalista. "Abbiamo una città in ginocchio. Mi fa male vedere una città ridotta in questo stato dove oggi si conferma comunque un evento di questa portata. Il concerto andava annullato da sabato mattina, al risveglio e alla conta dei danni del primo grande nubifragio. Ma nessuno ha avuto il coraggio di farlo. Già 4 giorni fa bisognava dire che Monza non poteva ospitare quel concerto, Monza aveva subito dei gravi danni che poi, purtroppo, ieri con il doppio nubifragio si sono ulteriormente moltiplicati e aggravati. E soprattutto, come avevo già detto un anno fa, il nostro Parco non è un palcoscenico. E come la penso io la pensano tantissime altre persone. Abbiamo già avuto tanti danni anche nel Parco perdendo un patrimonio inestimabile, ma non ci accontentiamo e lo facciamo devastare ulteriomente, mettendo anche a rischio le persone. Abbiamo strade impratricabili, alberi pericolanti ma l'attenzione era focalizzata solo sul concerto. È una scelta che trovo di profonda imprudenza e ingiustizia. E non è una questione politica perché, sia chiaro, l'anno scorso quando il sindaco Allevi aveva annunciato l'evento ero subito salita sulla barricate e mi ero opposta, ieri come oggi, a trasformare il nostro Parco in un'area concerto. Monitoreremo e verificheremo come sarà il Parco e il pratone all'indomani del concerto".