Dipendente licenziata dopo 20 anni in azienda: sciopero e protesta dei colleghi

Continuano le proteste alla Flowserve di Mezzago. A manifestare la Fim-Cisl Monza e Brianza Lecco e la Cgil Brianza. Alla base della protesta - come si legge nella nota ufficiale della Cgil - il licenziamento di una dipendente.

"I licenziamenti sono sempre un fatto grave, soprattutto in un'azienda dove si è sempre tentato di costruire un terreno comune di confronto e di soluzioni dei problemi, anche in momenti gravi e di difficoltà per l'impresa, con grossi sacrifici da parte dei lavoratori - si legge nel comunicato -. Venire a conoscenza del licenziamento della collega che da più di 20 anni lavora in Flowserve, senza un passaggio con lei, con le Rsu e le organizzazioni sindacali, per affrontare e ricercare insieme soluzioni, è per noi un fatto gravissimo che vanifica quanto sino ad oggi costruito e fatto insieme all'azienda. In una realtà produttiva di 200 dipendenti, non è accettabile che una lavoratrice venga licenziata per 'soppressione di mansione', quando per altro la mansione c'è ancora e la lavoratrice potrebbe essere ricollocata in altra attività". Ieri, lunedì 30 gennaio i dipendenti c'è stato uno sciopero di un'ora. Domani, mercoledì 1 febbraio, invece è prevista un'assemblea dalle 14 alle 15.30 all'esterno della portineria principale.

La redazione di MonzaToday ha contattato l'azienda per avere chiarimenti in merito alla vicenda.